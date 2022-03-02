Haberler Haberler Vitalii Sapylo Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybetti! Vitalii Sapylo kimdir?

Vitalii Sapylo Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybetti! Vitalii Sapylo kimdir?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırı, her geçen gün yeni trajediler yaratmaya devam ediyor. Son olarak yapılan saldırılarda Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 14:29
Vitalii Sapylo Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybetti! Vitalii Sapylo kimdir?

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

Futbol camiasında ilk can kayıplarının gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Ukraynalı futbolcuların ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Martynenko, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırı sırasında, direniş birliklerine katılan Sapylo ise Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.

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