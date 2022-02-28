CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Mart altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

💥SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

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👉İşte, 1 Mart 2022 canlı altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? CANLI altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 849,22

Gram altın satış: 849,67

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.381,00

Çeyrek altın satış: 1.413,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.765,00

Yarım altın satış: 2.826,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.462,04

Tam altın satış: 5.570,30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.660,00

Cumhuriyet altını satış: 5.745,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.661,00

Ata altın satış: 5.779,00

👉NOT: Bilgiler 1 Şubat 2022 Salı günü saat 01.27 itibarıyla alınmıştır.