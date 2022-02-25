EYT SON DAKİKA | DÜZENLEMESİ NE ZAMAN? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kritik detay...

2022 yılında birçok düzenleme yapıldı. Asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli zammının ardından EYT düzenlemesi de gündemdeydi. EYT düzenlemesi ne zaman gelecek? sorusu merakla araştırılıyor. Peki, EYT düzenlemesi yapılacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verdi. EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi.

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?

"Aralık ayı ile birlikte yeni asgari ücret belirlendi. Ardından emekliler ve memurların zam oranlarıyla ilgili konu çözüme kavuşturuldu ek zamlarla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Şu anda yine milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması devam ediyor bununla ilgili müzakereler sürüyor sonuçta bu da yasa teklifi olarak Meclis'e gelecek ve yasalaşacak. Ardından belediyeler dahil olmak üzere tüm sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili konu ele alınıp çözüme kavuşturulacak. Bunların ardından da EYT konusu ile ilgili çalışmalar neticelendirilecek. Bu kendi sırası içinde aynen çalışma programımız devam etmektedir. Ne demişsek onu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı içinde EYT'li kardeşlerimizin konusunu da masaya yatırıp geniş bir katılımcı demokrasi ve ilgili yetkili kurulların da kanaatlerini alarak, konuyu inşallah neticelendireceğimizi ifade etmek isterim Toplumumuzun sorunu bizim sorunumuzdur. Bu konuları da sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı çözer. Arkadaşlarımız bize taleplerini ifade ettiler. Meclis'te bir komisyon kurulacağı yolunda haberler çıktı böyle bir durum söz konusu değil. Bu konu dediğimiz süreç içinde masaya yatırılacak. Zaten bu konu teknik bir konu ve Çalışma Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalarla kapsamı ortaya çıkartılacak. Bir etki analizi yapılacak. Paydaşlarla müzakereler içerisinde çalışması yapılacak. 2022 yılı içinde bu çalışmalarla ilgili kamuoyuna net bir ifadeyle Çalışma Bakanımızla birlikte açıklama yapacağız" dedi.