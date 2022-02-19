SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 19 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu? Survivor sürgüne kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1. eleme adayı belli oldu. 19 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı olurken, Gönüllüler ekibi konseyde takımdan bir kişiyi sürgün adasına gönderdi. Peki 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasın kim gitti? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

19 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf Gönüllüler takımı olurken, eleme adayı aldığı 9 oyla Yunus Emre oldu ve Sürgün Adası'na giden ilk yarışmacı oldu.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim, yarışmaya yedeklerden katılan Ezgi Hocaoğlu oldu. Eleme adayları gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlülerden ise Aşkım potaya gitmişti.