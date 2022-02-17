MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI - SON DAKİKA! Şubat  2022 faiz kararı ne oldu?

FAİZ KARARI ŞUBAT 2022 - TCMB Para Politikası Kurulu yılın ikinci toplantısını bugün yapacak. Yapılan toplantının ardından saat 14.00'ta Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Beklentiler politika faizinin yüzde 14'te bırakılması yönünde.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını bugün yapacak. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı öncesi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.



MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA SABİT BIRAKMIŞTI

Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz yılın eylül ayında başlarken, aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında da faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.