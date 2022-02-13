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BURJ KHALİFA'YA TÜRK BAYRAĞI - Başkan Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaret öncesi tarihi bir an yaşandı. Dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa'ya, Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayrağı yansıtıldı. Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, BAE'nin dünyaca ünlü gökdelen projesi Burj Khalifa'nin Türk bayrağıyla aydınlatılmış halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 00:42 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 00:42
BURJ KHALİFA'YA TÜRK BAYRAĞI - Başkan Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, BAE'nin dünyaca ünlü gökdelen projesi Burj Khalifa'nin Türk bayrağıyla aydınlatılmış halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükelçi Tunçer, İstiklal Marşı eşliğinde çekilen videoyu, "BAE ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir gün. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak bir karşılama." ifadeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

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