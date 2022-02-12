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Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurlar için önemli bir açıklama yaptı. 3600 ek göstergeye dair konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz." dedi. İşte Bakan Vedat Bilgin'in 3600 ek göstergeye dair yaptığı o konuşma...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 23:58
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Ankara'da katıldığı program sonrası açıklamalarda bulunan alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurlara 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu.

'3600 TOPLANTISI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA'

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuyla ilgili, "Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım. Elbette bu sürecin başka problemleri var; ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, asgari ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır" derken, "Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

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