Fenerbahçe ve Galatasaray Özgecan Aslan'ı unutmadı

Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 7'nci yılında da unutulmadı.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından Özgecan ASlan ile ilgili paylaşımda bulundu.

"UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yıl önce bugün hayattan koparılan Özgecan Aslan'ı unutmadık, unutmayacağız… Kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

7 yıl önce bugün hayattan koparılan Özgecan Aslan'ı unutmadık, unutmayacağız…



Kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz! pic.twitter.com/4M8PW7smZF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2022

"HENÜZ GENÇLİĞİNİN BAHARINDA..."

Galatasay ise Özgecan Aslan ile ilgili, "Henüz gençliğinin baharında... Vahşice yaşamdan koparılan #ÖzgecanAslan'ı vefatının 7. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.