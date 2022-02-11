Haberler Haberler Fenerbahçe ve Galatasaray Özgecan Aslan'ı unutmadı

Fenerbahçe ve Galatasaray Özgecan Aslan'ı unutmadı

Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 7’nci yılında da unutulmadı. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından Özgecan ASlan ile ilgili paylaşımda bulundu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 14:14 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 14:14
Fenerbahçe ve Galatasaray Özgecan Aslan'ı unutmadı

Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 7'nci yılında da unutulmadı.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından Özgecan ASlan ile ilgili paylaşımda bulundu.

"UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yıl önce bugün hayattan koparılan Özgecan Aslan'ı unutmadık, unutmayacağız… Kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

"HENÜZ GENÇLİĞİNİN BAHARINDA..."

Galatasay ise Özgecan Aslan ile ilgili, "Henüz gençliğinin baharında... Vahşice yaşamdan koparılan #ÖzgecanAslan'ı vefatının 7. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Beşiktaş'ın yıldızları için çarpıcı sözler! Göztepe maçı sonrası...
SON DAKİKA: Haydar Dümen hayatını kaybetti! Koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor