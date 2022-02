Yüzüklerin Efendisi oyun ve film hakları satışa çıkıyor! İşte Yüzüklerin Efendisi hakları için istenilen rakam

John Ronald Reuel Tolkien tarafından 1937 yılında yazılan Hobbit'in devamı olarak ilk kez 1954'te karşımıza çıkan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) kitap serisi ve daha sonraki 2001, 2002 ve 2003 yıllarındaki sinema uyarlamaları, günümüzün en popüler ve sevilenleri arasında yerini alıyor.

Hatta, Amazon Prime Video tarafından yayınlanacak ve Orta Dünya'nın İkinci Çağ'ında geçecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisi The Rings of Power'ın ilk görselleri bugün paylaşıldı. Fakat Amazon, bundan çok daha fazlasını istiyor gibi gözüküyor. İşte detaylar…

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ, 2 MİLYAR DOLARA SATILACAK

Ünlü film yapım şirketi Saul Zaentz Co., John Ronald Reuel Tolkien'in eserlerinden uyarlanan bir dizi oyun, film, mağazacılık, canlı etkinlik ve tema parkı haklarını açık artırmayla satacağını açıkladı.

Tabii bu şirket, Tolkien'in eserlerinin tüm haklarını kapsamıyor. Örneğin Warner Bros., New Line Cinema'nın mülkiyeti aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi'nin bazı film haklarını elinde tutuyor. Hatta son birkaç yılda, Orta Dünya'da geçen Lego The Lord of the Rings ve Middle-earth: Shadow of War gibi oyunları piyasaya sürdü.

Hatta bu satış, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen diğer video oyunlarının geliştirilmesini de engellemeyecek. Örneğin Daedalic Entertainment, ilk olarak 2019'da duyurulan bir Gollum oyunu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, The Lord of the Rings Online yaklaşık 15 yıldır çevrim içi.

Fakat yine de Saul Zaentz, elinde 2 milyar dolar değerinde yayın haklarını tutuyor. Potansiyel alıcıların bunları tümden mi yoksa belirli bir ücret karşılığında bazılarını mı alacağı henüz bilinmiyor. Ancak listenin ilk sırasında Amazon'un olduğu iddia ediliyor.