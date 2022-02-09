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NERMİN'İN MUTFAĞI SON BÖLÜM - Nermin'in Enfes Mutağı CANLI İZLE

NERMİN'İN MUTFAĞI BUGÜN - Nermin'in Enfes Mutfağı'nda pratik tarifler, lezzetli yemekler, şık sunumlar yer alıyor. Program yemek yapmayı keyfe dönüştürürken, Nermin Gül pratik ve lezzetli yemeklerin sırlarını veriyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 13:14
NERMİN'İN MUTFAĞI SON BÖLÜM - Nermin'in Enfes Mutağı CANLI İZLE

NERMİN'İN MUTFAĞI BUGÜN - Nermin'in Enfes Mutfağı'nda pratik tarifler, lezzetli yemekler, şık sunumlar yer alıyor. Program yemek yapmayı keyfe dönüştürürken, Nermin Gül pratik ve lezzetli yemeklerin sırlarını veriyor.

Yemek tutkunlarını buluşturan Nermin'in Mutfağı izleyicisini yeni güne hazırlıyor. Birbirinden lezzetli yemekler, hayatın içinden konular, sağlık dolu bilgiler Nermin'in Enfes Mutfağı'yla hafta içi her gün evlere konuk oluyor. Sağlıklı yemek tarifleri, yapımı kolay aperatifler, pratik lezzetler, şık sunumlar Nermin Gül'ün anlatımıyla ekrana taşınıyor. Nermin Gül, her biri alanında uzman isimlerle birlikte izleyicinin kafasına takılan soruları canlı yayında ele alıyor.

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