Haberler Haberler Gençlik ve Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan müjde: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kata çıkıyor

Gençlik ve Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan müjde: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kata çıkıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasıyla ilgili müjdeyi verdi. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurtlardaki inter kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 13:35
Gençlik ve Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan müjde: Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kata çıkıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." dedi.

Geçtiğimiz haftalardaki bir programı kapsamında Trabzon'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada gençlerle bir araya gelmişti.

Başkan Erdoğan, KYK yurtlarındaki internet kotasının iyileştirmesi ile ilgili bir soruya, "Bu konuda öğrencilerimizi rahatlatacağız. Önümüzdeki dönemde artırımı yapıyoruz" diyerek müjdeyi vermişti.

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