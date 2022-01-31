ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları öğren! Öğretmen atama tercih sonuç ekranı

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile 31 Ocak Pazartesi düzenlenen tören ile atama yapılacak. İşte atama ile ilgili merak edilen her şey...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ EKRANI!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21-26 Ocak 2022'de tercihler gerçekleşmişti. 31 Ocak'ta Pazartesi günü yapılan 15 bin Öğretmen Atama töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirildi.

GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER NELER?

3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için ocak ayını işaret etmişti

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.