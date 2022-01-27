SURVIVOR KİM ELENDİ? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte Survivor'da adaya veda eden isim... 26 OCAK 2022

Ekranların heyecanla takip edilen yarışması Survivor'da büyük eleme heyecanı yaşandı. Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler için 26 Ocak Çarşamba günü yeni bölümde kritik bir konsey yaşandı. Eleme potasına giren ve sürgün adasında bulunan Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan isimlerinden biri yapılacak konseyde adaya veda etti. İşte o isim ve tüm detaylar...

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

1. eleme adayı : Mert

2. eleme adayı : Berna

3. eleme adayı : Ayşıl

4. eleme adayı : Sercan

SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor yeni bölümde düzenlenen konsey sonrası eleme adayları Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan isimleri arasından AYŞIL yarışmaya veda etti.