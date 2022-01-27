İklim Şentunalı kimdir? İşte Çıldır Gölü'nde yaptığı buz pateni gösterisiyle herkesi büyüleyen sporcu İklim Şentunalı'ya dair bilgiler...

Artistik buz pateni dalında milli sporcumuz İklim Şentunalı Çıldır Gölü üzerinde yaptığı gösteriyle herkesi büyüledi. O anları sosyal medya hesabında paylaşan genç sporcunun görüntüleri kısa sürede yoğun ilgi gördü. Peki İklim Şentunalı kimdir, kaç yaşında? İşte Milli sporcu İklim Şentunalı hakkında bilgiler...

Milli sporcumuz İklim Şentunalı, muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapan Ardahan ve Kars sınırları içerisindeki Çıldır Gölü'nde yeni bir başarıya imza attı. Donmuş göl üzerinde buz pateni yapan Şentunalı'nın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Küçük yaşlarda buz patenine başlayan İklim Şentunalı, spor eğitimini Rusya'da almıştır.

Şentunalı, Youtube kanalında Rusya'daki hayatını paylaştığı videolar yayınlıyor.