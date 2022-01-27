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FED KARARI BELLİ OLDU! Fed faiz kararı açıklandı! Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki verdi?

Fed kararı açıklandı. Merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve açıklaması belli oldu. Ocak 2022 Fed toplantısı 2 gün sürdü. Fed faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Öte yandan Fed faiz kararı öncesi küresel piyasalarda toparlanma görülürken, yurt içinde Borsa İstanbul küresel piyasalardan pozitif ayrışarak yükselişini ikinci güne taşıdı. Peki, 2022 Ocak ayı Fed faiz kararı en oldu? İşte merak edilen soruların cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 01:50
FED KARARI BELLİ OLDU! Fed faiz kararı açıklandı! Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki verdi?

Günlerdir piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed Ocak ayı faiz kararı dün akşam saatlerinde nihayet açıklandı. Böylece, dünya ve Türkiye piyasalarında günlerdir cevabı aranan "Fed faizleri artırdı mı?" ve Fed faizleri sabit mi bıraktı?" soruları da cevabını buldu.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Faiz kararı sonrası metinde faiz artışlarının yakında başlayacağı ifade edilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği belirtildi.

Bununla beraber piyasalarda Fed'in Mart'ta faiz artırımı yapacağı kuvvetli olasılıkla fiyatlandı.

FED FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Fed kararı sonrası Wall Street'te borsalarda yüzde 2'ye yakın artışlar gözlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,79'a yükseldi. Euro/Dolar 1.1280 paritesi seviyesinde düzeyinde, ons altın fiyatı ise yüzde 1'e yakın düşüşle 1.830 dolar bandına geriledi. Yurt içinde dolar/TL 13.55, ve Euro/TL 15.30 seviyelerinde yer alarak yataya yakın seyretti.

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