Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star'da kazanılan ödül | 25 Ocak Salı

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı... 25 Ocak Salı günü yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları zorlu parkurda mücadele etti. Peki, Survivor All Star'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kazanılan ödül ne oldu?



SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor All Star'da yiyecek ödüllü oyunda yarışmacılar parkurda kıyasıya bir mücadele verdi. Oyunda atıcı olan yarışmacı bir silindire girdi. İki arkadaşı ise onu parkurdaki engelleri aşırarak finale ulaştırdı. Sonrasında iki çubuk, yol boyunca taşınan silindire atılmaya çalıştı.



Kadın yarışmacıların mücadelesini 8-6 gönüllüler, erkekler mücadelesini 8-5 ünlüler kazandı.

Genel skor 1-1 olunca en iyiler mücadelesi oynandı. Bu turu 3-0 kazanan gönüllüler, ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?



Survivor 2022'de ödül oyununda kazanan gönüllüler takımı, içinde yoğurt, ananas, mango, fındık, badem, kaju, muz, kivi, hindistan cevizi gibi çeşitli ürünlerin olduğu yiyeceklerin keyfini çıkardı.