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İstanbul Havalimanı uçuşları durduruldu! O tarihe kadar...

Son dakika haberleri: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda tüm seferler saat 18.00'e kadar durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) da uçuşlarını yarın 04.00'e kadar durdurma kararı aldı. İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 17:57
İstanbul Havalimanı uçuşları durduruldu! O tarihe kadar...

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da etkiledi ve İstanbul Havalimanı uçuşları durduruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

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