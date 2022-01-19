Haberler Haberler MEMUR EK ZAM YASALAŞTI! Memur ek zammı ne kadar? Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman?

MEMUR EK ZAM YASALAŞTI! Memur ek zammı ne kadar? Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman?

TBMM komisyonunun sona ermesinin ardından memur ek zammı ile ilgili aramalar yapılmaya başlandı.... Emekli ve memuru ilgilendiren ek zam yasa teklifi, yakın zamanda komisyonda görüşülmüştü. Ocak ayında yapılan artışın ardından ek zam kararının alınmasıyla birlikte gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmişti. Yasa teklifi, TBMM Komisyonu'nda 5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. İşte, memura yüzde 2.5 ek zam hakkında merak edilen soruların yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 17:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 17:38
MEMUR EK ZAM YASALAŞTI! Memur ek zammı ne kadar? Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ve 2022 memur ve emekli zammının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" açıklaması yapmıştı.

Memur ve TÜİK zammı sonrasında maaşı 2 bin 500 lira altında kalan emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ek zam müjdesi geldi.

Ek zam teklifi TBMM'de kabul edildi. Peki, memur ve emekliler için ek zam ne zaman gelecek? İşte cevabı...



YASA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, memur ve emekliye ek zammı da içeren 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon'da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Emekli maaşlarının en az 2500 TL olarak belirlenmesiyle; 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak ve düzenlemenin yıllık maliyeti 3,5 milyar TL olarak belirlendi.



EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Bu teklif kapsamında memurlara ek zam öngörülüyor. Bu çerçevede; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltiliyor ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanıyor. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarılıyor.

Kabul edilen bu maddeyle; 2022 Ocak ayından geçerli olarak verilecek ilave yüzde 2,5 oranındaki zammın ilave maliyeti yaklaşık 13,7 milyar TL olarak tahmin edildi.



EK ZAM NE ZAMAN ÖDENCEK?

Milyonları ilgilendiren 18 maddelik ekonomi paketi için, meclis genel kurulunda mesai 3 gün devam etti teklifin 10 maddesi kabul edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 8 maddenin görüşmelerine geçilemedi. Meclis mesaisi dün başladı. Teklifin tümümün onaylanmasının ardından ek zam ödemelerinin Şubat ayı maaşlarıyla birlikte mi, yoksa daha önce mi yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek.

En az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlardan ve üretim faaliyetleri ile iştigal edenlerin üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan Kurumlar Vergisi bir puan indirimli uygulanacak.

Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
Temmuz Ocak
1735 2500
1844 2500
1952 2500
2061 2585
2169 2721
2277 2858
2386 2994
2494 3130
2603 3266
2711 3402
2820 3538
2928 3674
3037 3810
3145 3946
3254 4082
3362 4218
3470 4354
3579 4490
3687 4626
3796 4763
3904 4899
4013 5035
4121 5171
4230 5307
4338 5443
4446 5579
4555 5715
4663 5851
4772 5987
4880 6123
5423 6804
5965 7484
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
Temmuz Ocak
1735 2500
1844 2500
1952 2500
2061 2585
2169 2721
2277 2858
2386 2994
2494 3130
2603 3266
2711 3402
2820 3538
2928 3674
3037 3810
3145 3946
3254 4082
3362 4218
3470 4354
3579 4490
3687 4626
3796 4763
3904 4899
4013 5035
4121 5171
4230 5307
4338 5443
4880 6123
5423 6804

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