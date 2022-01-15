Haberler Haberler 📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE

📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE

tv8'in sevilen programları, dizileri burada! tv8'in sevilen programları; Survivor 2002 All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, Masterchef Türkiye, O Ses Türkiye, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Kırmızı Oda ve Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. İşte tv8 frekans bilgileri, tüm program ve dizilerinin yayın günleri, saatleri, fragman ve bölümleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 00:33 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 00:40
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri:

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal


👉 tv8 CANLI YAYIN İÇİN linki URL kısmına kopyalayın:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin


TV8 PROGRAMLARI


Survivor 2022 ALL STAR
Tüm Survivor videoları burada. İşte Survivor All Star 2022'nin tüm fragman ve bölümleri...
BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/survivor



MASTERCHEF TÜRKİYE
Tüm Masterchef videoları burada. İşte Masterchef Türkiye'nin tüm fragman ve bölümleri...
BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye




O SES TÜRKİYE
Tüm O Ses Türkiye videoları burada. İşte o Ses Türkiye'nin tüm fragman ve bölümleri...
BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/o-ses-turkiye






KIRMIZI ODA
Tüm Kırmızı Oda videoları burada. İşte Kırmızı Oda'nın tüm fragman ve bölümleri...
BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda




ZUHAL TOPL'LA YEMEKTEYİZ
Tüm Zuhal Topal'la Yemekteyiz videoları burada. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in tüm fragman ve bölümleri...
BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/yemekteyiz




SÜSLÜ KORKULUK (YAKINDA)
Tüm Süslü Korkuluk videoları burada. İşte Süslü Korkuluk'un tüm fragman ve bölümleri...
BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/suslu-korkuluk




DİĞER
Son dakika: Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...
Bursa'yı karıştırdı! Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" diyen alkollü sürücü gözaltına alındı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor