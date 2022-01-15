💥 Sayısal Loto çekildi! 15 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

15 Ocak Cumartesi günü saat 21.30 heyecanı yaşandı. Şans oyunu severler, internette sık sık, "Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman? 15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları" gibi aramalar yapıyor.
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SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 15 OCAK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU
Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar:
6 - 19 - 22 - 23 - 27 - 84 Joker: 26 SüperStar: 25👉 Sayısal Loto sonuçları için TIKLAYIN