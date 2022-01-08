Haberler Haberler 💥 Sayısal Loto çekildi! 8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonucu | Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥 Sayısal Loto çekildi! 8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonucu | Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Şans oyunları sevenler '8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 112 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 21:39
💥 Sayısal Loto çekildi! 8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonucu | Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanacak. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olacak. İşte 8 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ÇILGIN AYISAL LOTO NEREDEN İZLENİR?

8 Ocak tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlandı. Bir sonraki çekiliş 10 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

8 OCAK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

18 - 39 - 49 - 60 - 75 - 77 Joker: 13 SüperStar: 87

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