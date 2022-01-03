BELLİ OLDU❗️ MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM VERİLECEK Mİ? Son dakika - Başkan Recep Tayyip Erdoğan zam oranını açıkladı

EK ZAMDA SON DAKİKA - TÜİK, sabah saatlerinde aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13.58 artış kaydettiği duyurmuş ve 2021 enflasyonu yüzde 36.08 seviyesine ulaşmıştı.Böylelikle memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği ocak maaşlarında yüzde 5 artışa ek olarak enflasyon farkı kapsamında 20.65, toplamda ise yüzde 25.65 oranında zam hakkı elde etmişti.

💥BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EK ZAM AÇIKLAMASI

Kabine toplantısı sonrası 'Millete Sesleniş' başlıklı konuşması ile kamera karşısına çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen zam konusuna açıklık getirdi. Buna göre; Erdoğan yaptığı açıklamada, Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkardık. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükselttik. ifadelerini kullanarak 2022 memur ve memur emeklileri için ek zam müjdesi verdi.