Haberler Haberler BELLİ OLDU❗️ MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM VERİLECEK Mİ? Son dakika - Başkan Recep Tayyip Erdoğan zam oranını açıkladı

BELLİ OLDU❗️ MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM VERİLECEK Mİ? Son dakika - Başkan Recep Tayyip Erdoğan zam oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yıllık enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve memur emeklileri, 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bununla birlikte gözler, şimdi ek zam yapılıp yapılmayacağının netleşeceği kabine toplantısına çevrilmişti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklileri için müjdeyi verdi. İşte memur ve memur emeklilerinin 2022'de alacağı zam oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 19:59 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 20:08
BELLİ OLDU❗️ MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM VERİLECEK Mİ? Son dakika - Başkan Recep Tayyip Erdoğan zam oranını açıkladı

EK ZAMDA SON DAKİKA - TÜİK, sabah saatlerinde aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13.58 artış kaydettiği duyurmuş ve 2021 enflasyonu yüzde 36.08 seviyesine ulaşmıştı.Böylelikle memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği ocak maaşlarında yüzde 5 artışa ek olarak enflasyon farkı kapsamında 20.65, toplamda ise yüzde 25.65 oranında zam hakkı elde etmişti.

💥BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EK ZAM AÇIKLAMASI

Kabine toplantısı sonrası 'Millete Sesleniş' başlıklı konuşması ile kamera karşısına çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen zam konusuna açıklık getirdi. Buna göre; Erdoğan yaptığı açıklamada, Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkardık. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükselttik. ifadelerini kullanarak 2022 memur ve memur emeklileri için ek zam müjdesi verdi.

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