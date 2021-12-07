ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES sınav sonuçları öğrenme ekranı | ALES sınavı sonuçları öğrenme

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım gösteren öğrenciler ALES sonuçları için ÖSYM'den açıklama bekliyordu. 21 Kasım'da sona eren sınavların ardından adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İşte ALES 2021 sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından sorgulama ekranı konuya dair detaylar.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 7 Aralık 2021 Salı günü açıklandı!

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

ALES/ 3 SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI!

Değerli ALES adaylarımız,

21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

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