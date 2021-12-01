Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 1 Aralık Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '1 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 1 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...Büyük ikramiyenin 96 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

1 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

1 Aralık tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango internet sitesinden canlı yayınlanacak. Bir sonraki çekiliş 4 Aralık Cumartesi günü yapılacak.