CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 24 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 24 Kasım 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 12,6676

Satış: 12,7988

EURO KAÇ TL?

Alış: 14,2305

Satış: 14,3684

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 16,9978

Satış: 17,0830

📌NOT: Bilgiler 24 Kasım Çarşamba günü saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.