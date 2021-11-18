MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2021'de heyecan son sürat devam ediyor. Yarışmacılar eleme öncesinde son kez tezgah başına geçti. İki takım yeni dış oyununu Sakarya'da gerçekleştirdi ve yöreye ait beş faklı yemek çıkarıldı. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme potasına kimler gitti? İşte tüm detaylar...

Perşembe akşamı Sakarya'da düzenlenen oyunda yarışmacılar; dımbıl çorbası, ayva dolması, tavuk dartılı keşkek, ıslama köfte ve kabak tatlısı yemeklerini yaptı. Kazanan ise kırmızı takım oldu ve mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Dokunulmazlığı Eren kazandı.

MASTERHCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu. Buna göre Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan eleme potasında yer alan isimler oldu.