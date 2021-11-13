Battlefield 2042 resmen çıktı! İşte Pc ve konsol fiyatları

Oyunseverler tarafından birinci şahıs/nişancı tarzında en popüler oyunlardan biri olan Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 2042 böylelikle resmen çıktı. Erken erişime sahip oyuncuların deneme şansı bulduğu Battlefield 2042'nin üstelik inceleme puanları belli olmaya başladı. İlk belirlemelere göre oyun, aynı zamanda eleştirmenlerden yüksek puanlar almayı başardı.



PLAYSTATION VE XBOX İÇİN BELLİ DEĞİL

Video oyunları inceleme toplama web sitesi OpenCritic, hatta Battlefield 2042'nin puanını 82 olarak belirledi. Metacritic'te ise oyun tam 80 puan aldı. Ancak Metacritic, şu an için sadece Pc puanlarını belirledi. Ancak eleştiri sitesi, PlayStation ve Xbox konsollarında henüz bir açıklama yapmadı. Eski versiyonlarına göre bir hikayesi bulunmayan Battlefield 2042, sadece çevrimiçi oyunu destekliyor. EA ve DICE'ın büyük paralar harcayarak piyasaya sürdüğü oyun eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

ERKEN ERİŞİM MEVCUT

Bunun yanında oyun resmi olarak tüm kullanıcılara 19 Kasım 2021'de çıkacak. Ancak, Xbox Game Pass Ultimate, EA Play (Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play üyeleri 10 saatlik deneme sürümüne katılabiliyor), EA Play Pro veya ürünün 'Gold' ya da 'Ultimate' sürümü elinizde mevcut ise, bugünden (12 kasım) itibaren erişime açık.

PC'DE 420 TL KONSOLDA 560 TL

Battlefield 2042, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve hatta Microsoft Windows için üretildi. Üstelik bu yapımın fiyatı da konsol ve bilgisayarlar için farklılık gösteriyor. Yapım bilgisayarda 420 TL'ye satılırken oysa konsollarda 560 TL gibi bir fiyata satılıyor.

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

*İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10.

*İşlemci (AMD): AMD FX-8350.

*İşlemci (Intel): Core i5 6600K.

*Bellek: 8GB.

*Video Belleği: 4GB.

*Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560.

*Grafik Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti.

*DirectX: 12.

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

*İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

*İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600

*İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

*Bellek: 16GB

*Video Belleği: 8GB

*Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT

*Grafik Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 2060

*DirectX: 12

*Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı