MasterChef kim elendi? 7 Kasım 2021 MasterChef kim gitti? Ağlayarak veda etti

7 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesinde, ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasından seçilen eleme adayları Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Hasan ve Mert elenen isim olmamak için jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ürünleri en başarılı şekilde yapabilmek için kıran kırana mücadele verdi.

Potada yer alan 6 eleme adayı ilk safhada potadan kurtulmak için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme gecesinde potadan kurtulan ilk isim Dilara oldu. Dilara'nın ardından Hasan da potadan ayrıldı. Dilara ve Hasan'ın eleme potasından ayrılmasıyla Pelin, Emre, Burcu ve Mert arasında eleme heyecanı yaşandı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 7 KASIM 2021 KİM GİTTİ BELLİ OLDU MU?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potaya giden Pelin, Emre, Hasan, Dilara, Burcu ve Mert yarışmanın son 11'ine kalmak için yoğun çaba sarf etti. MasterChef'e bu hafta veda eden isim Emre oldu. Emre gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.

ŞEFLERİN YORUMLARI

Somer Şef: Bu kadar yetenekli bir yarışmacının nasıl bu kadar farkla kaybettiğini anlayamadık. Kaybettiğin için değil vazgeçtiğin için üzgünüm.

Mehmet Şef: Bizim tanıdığımız Emre'nin bu tabağı bitirememe ihtimali sıfır. Emekçi olduğun çok belli. Ben seni ilk 5'te görüyordum. Sen bu mesleğe hastasın. Duygusal bir yarışmacısın. Sana nasihatım; duygusallıktan uzak daha profesyonelce çok iddialı yerlere geleceğini düşünüyorum.

Danilo Şef: Çok üzüldüm. Böyle bir tabağı tek elle yapardın. Ben böyle bir Emre hatırlayacağım.

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