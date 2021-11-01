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Kalp yarası dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin kısa bir sürede izleyicileri ekranlara kilitleyen yapımlarından Kalp Yarası yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak ve Zehra Yılmaz'ın paylaştığı Kalp Yarası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Kalp yarası dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Kalp yarası dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin kısa sürede gönüllere taht kuran yapımlarından olan "Kalp Yarası" dizisi, bomba bir bölümle ekranlara gelecek.

KALP YARASI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.

aşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.

Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.

Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurar.

KALP YARASI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümü, 1 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak.

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