29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mesai mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala 28 Ekim yarım gün mü olacak sorusu, önümüzdeki günler için pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. 28 Ekim yarım gün olması halinde 3 buçuk günlük bir izin hakkına sahip olacak olan çalışanlar, bu konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Bugün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim perşembe günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.