Altın fiyatları CANLI - Gram altın kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 20 Ekim Çarşamba altın son dakika!

Altın fiyatları internette yatrıcımcılar tarafından en çok aratılan soru oldu. 20 Ekim Çarşamba altın fiyatları sıkça aratılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç para? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 530.89 TL

Gram altın satış: 530.97 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 857 TL

Çeyrek altın satış: 876 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.524 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.577 TL

*Bilgiler 20 Ekim Çarşamba günü 07.10'da alınmıştır.

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