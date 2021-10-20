Haberler Haberler Altın fiyatları CANLI - Gram altın kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 20 Ekim Çarşamba altın son dakika!

Altın fiyatları CANLI - Gram altın kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 20 Ekim Çarşamba altın son dakika!

Altın fiyatları son dakika | Altın fiyatları CANLI: Türkiye'de bir numaralı yatırım aracı olarak görülen altının son durumu sıklıkla merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerden itibaren yeniden yükselişe geçen altın, yatırımcıların da gözdesi olmaya devam ediyor. 20 Ekim Çarşamba altın fiyatları sıkça aratılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları dahil tüm detaylar haberimizde. İşte CANLI altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 07:16
Altın fiyatları CANLI - Gram altın kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 20 Ekim Çarşamba altın son dakika!

Altın fiyatları internette yatrıcımcılar tarafından en çok aratılan soru oldu. 20 Ekim Çarşamba altın fiyatları sıkça aratılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç para? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 530.89 TL
Gram altın satış: 530.97 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 857 TL
Çeyrek altın satış: 876 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.524 TL
Cumhuriyet altını satış: 3.577 TL

*Bilgiler 20 Ekim Çarşamba günü 07.10'da alınmıştır.

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