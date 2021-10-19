Yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? Yeşil mercimek salatası tarifi

YEŞİL MERCİMEK SALATASI İÇİN MALZEMELER:

1 su bardağı yeşil mercimek

1/2 demet dereotu

1/2 demet maydanoz

3 dal taze soğan

3 adet büyük boy kornişon turşu

2 adet közlenmiş kırmızı biber

1 çay bardağı konserve mısır

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

Tuz

YEŞİL MERCİMEK SALATASI YAPILIŞI:

1 su bardağı yeşil mercimeği güzelce yıkayın. Ardından orta boy bir tencerenin içine koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave edip, mercimekler yumuşayana kadar haşlayın. 20-25 dakika mercimeklerin yumuşaması için yeterli olacaktır.

Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu ve 3 dal taze soğanı ince ince doğrayın. 3 adet büyük boy kornişon turşu ve 2 adet közlenmiş kırmızı biberi minik küpler halinde kesin.

Yeşil mercimek salatası için; haşladığınız yeşil mercimeği derin bir kap içine koyun. Üzerine ince ince doğranmış maydanoz, dereotu ve taze soğanı koyun. Minik küpler halinde doğradığınız kornişon turşu, közlenmiş kırmızı biber ve 1 çay bardağı konserve mısır ekleyin.

Diğer tarafta 1 adet limonun suyunu sıkıp, yeşil mercimek salatasının üzerine dökün. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ve damak tadınıza göre tuz ekleyip, salatayı iyice karıştırın.

YEŞİL MERCİMEK SALATASI NASIL BİR SALATADIR?

Yeşil mercimek salatası, bol proteinli, oldukça besleyici, şık sunumlu özel bir salata tarifidir. Karatay diyeti gibi protein ağırlıklı diyet yapanların özellikle tercih ettiği hem sağlıklı hem de tok tutan bir salatadır.

YEŞİL MERCİMEK SALATASI KAÇ DAKİKADA HAZIRLANIR? KAÇ KİŞİLİKTİR?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 25 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 20 dakikası da pişirme süresidir. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik yeşil mercimek salatası içindir.