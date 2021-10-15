Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Döviz kurları son dakika!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,19 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğilimi üst üste dördüncü güne taşıyan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 9,0881 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlayarak 9,22 ile zirveyi görmesinin ardından dolar 9,19 seviyelerinde seyrediyor

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 değer kazancıyla 10,6865'den, sterlin/TL de yüzde 0,19 yükselişle 12,6044'den satılıyor.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını belirten analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini kaydetti.,

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Haftaya 9.0450'yi aşarak başlayan dolar kuru rekor kırmıştı. Dolar yeni güne 9,22 seviyelerinde başladı.

Yükselişin hızlanmasında ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gelmesi etkili oldu. Eylül'de tüketici fiyatları yüzde 5.3'lük beklentiye karşın yıllık yüzde 5.4 yükseldi.

Bu veri, Fed'in parasal sıkılaşmaya beklenenden daha erken başlayabileceği beklentisinin güçlenmesine yol açtı.

Gece saatlerinde ise Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.