Enginar dolması nasıl yapılır? Enginar dolması tarifi

İzmir usulü enginar dolmasını yapmak için öncelikle gerekli malzemeleri toplamamız gerekiyor.

MALZEMELER

4 adet enginar (taze, çiçek enginar)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 demet dereotu (ince doğranmış)

3-4 dal taze soğan(ince doğranmış)

1 çay kaşığı yenibahar

½ çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tuz

İZMİR USULÜ ENGİNAR DOLMASI TARİFİ

Enginarları yıkayın ve saplarını çiçeğine en yakın yerinden kesin.

Sapların en etli kısımlarının kabuklarını soyun ve bir kenara alın, pişirirken bu kısımları da tencereye ekleyerek kullanabilirsiniz.

Enginarı yan yatırın ve üstteki kısmından 2 parmak kadarını kesin.

Ortasından başlayarak birkaç sıra yaprağını çekerek koparın ve göbek kısmında yer alan tüylü kısmı da bir kaşık yardımıyla oyarak temizleyin. İç yapraklarını dilediğiniz şekilde seyreltebilirsiniz.

Enginarı bu şekilde hazırladıktan sonra tuza batırdığınız yarım limon ile içini ve yapraklarını güzelce ovun. Böylece hem kararmayacaklar hem de daha lezzetli olacaklar.

İç harcı için gereken tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı ile enginarlarını güzelce doldurun. Yaprakların arası yeterince açıksa oralara da iç harçtan koyabilirsiniz. Doldurduğunuz enginarları yayvan bir tencereye dizin. Enginarların yarısına gelecek kadar da sıcak su doldurun ve tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını açıp pişmeye bırakın.

Kaynamaya başlayınca altını kısın ve bu şekilde 20 dakika kadar daha pişirin. Pirinçlerin pişip pişmediğini ve yaprakların yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin ve pişince altını kapatın.

Piştiği tencerede soğumaya bırakın. Dolmalar ılıklaştıktan sonra üstlerine zeytinyağı gezdirin ve bir servis tabağına alın. Taze doğranmış dereotu serperek servis edin.

İZMİR USULÜ ENGİNAR DOLMASI SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Et suyu

Yumurta

Limon

Limon ve yumurtayı çırpıp, kaynattığınız et suyu ile temperleyerek sos haline getirin.

Yeşil yağ için;

Maydanoz taze soğan ve zeytinyağı blenderdan geçirin. Ortaya çıkan karışımı tencere içine koyup kaynatın. 100 dereceye geldiğinde ocaktan alıp süzün.

Ve işte İzmir usulü enginar dolması yemeği hazır!

Afiyet olsun...