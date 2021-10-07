Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a veda etti!

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, aktif olarak kullandığı sosyal medyada takipçilerini duygulandırdı.

Usta oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'da 2 sezondur Aksakallıların reisi rolünü canlandırıyordu.

84 yaşındaki Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda veda ettiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

İşte Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman ekibine ve sevenlerine şu sözlerle veda etti:

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler,bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."