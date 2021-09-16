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Bayern Münih Leon Goretzka'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Leon Goretzka'nın sözleşmesini uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklama ile Goretzka'nın sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:00
Bayern Münih Leon Goretzka'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Şampiyonlar Ligi'ne Barcelona'yı deplasmanda 3-0 yenerek merhaba diyen Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman ekibi, takımın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Alman futbolcu 5 yıl daha Bavyeralılar'ın formasını giyecek.

Leon Goretzka, 2018-2019 sezonunun başında Schalke ile sözleşmesi sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan Bayern Münih'e gitmişti.

Goretzka Bayern ile çıktığı 118 maçta 25 gol atıp 26 da asist yaptı.

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