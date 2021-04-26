Haberler Haberler Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! İşte tam kapanma dönemi

Son dakika haberi: Başkan duyurdu! İşte tam kapanma dönemi

Son dakika haberi: Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kısıtlamalarla ilgili alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar tam kapanmaya geçileceğini duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:17
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! İşte tam kapanma dönemi

Kabine Toplantısı kararları Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. Başkan , tam kapanma tedbirini de görüşmek üzere Bakanlar Kurulu'nu toplamıştı. Kritik toplantıdan tam kapanma kararı çıktı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA HAMDOLSUN HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞANMIYOR"

"Corona virüsü salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."

"VAKA SAYIMIZI 5 BİNİN ALTINA İNDİRMELİYİZ"

"Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor."

29 NİSAN-17 MAYIS TARHLERİ ARASINDA TAM KAPANMA

"29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek."

"ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER İZNE TABİ OLACAK"

"Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir."

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK"

"Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır."

"KURUMLARIMIZ GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALACAKTIR"

"İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

SON DAKİKA