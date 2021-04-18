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18 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...
Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 18 Nisan döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 18 Nisan dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...