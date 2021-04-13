Sahurda ne yenir? Tok tutan yiyecekler neler? Susatmayan yiyecekler neler?

11 ayın sultanı ramazan ayında milyonlarca müslüman oruç tutmaktadır. Sahurda yenilen besinler büyük önem taşımaktadır. Sağlığı korumak ve tok kalabilmek adına sahurda yenilmesi gereken gıdalar merak konusu oldu.

SAHURDA NE YENİR? TOK TUTAN YİYECEKLER NELER?

Kahvaltılık ağırlıklı sahur yapılmalıdır. Zeytin bu noktada büyük önem taşımaktadır. Zeytin sindirim sistemine yardımcı olur. Ayrıca zeytin gün boyu tok kalmamızı da sağlayacaktır. Günlük protein ihtiyacının karşılanması da oldukça önemlidir bu noktada yumurta tercih edilebilir. Yumurta aynı zamanda gün boyu tok kalmamızı da sağlayacaktır. Çörekotu da tercih edilmesi gerekenler arasındadır. çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da iyi gelmektedir. Ekmek tercihi de oldukça önemlidir. Ekmek için çavdar ekmeği tercih edilebilir. Süt tüketmek protein açısından oldukça önemlidir. Meyve olarak da muz tercih edilebilir.

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Sahur yapanların sıkça karşılaştığı problemlerden biri de mide yanmasıdır. Bu durumdan kurtulmak için sahurda tüketilmesi önerilen gıdalar bulunmaktadır.

Yulaf

Taze Zencefil

Karnabahar

Patates

Ispanak

Meyan