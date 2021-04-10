Haberler Haberler 10 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

10 Nisan güncel döviz fiyatları! , , kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 10 Nisan döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 10 Nisan dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 07:18
10 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 10 Nisan 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,1543

Dolar satış: 8,1550

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6977

Euro Satış: 9,7089

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,1753

Pound satış: 11,2284

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