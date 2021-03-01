Haberler Haberler Yeşilay Haftası nedir? Ne zaman kutlanır

nedir? Ne zaman kutlanır

2020 yılında () nedeniyle gerçekleştirilmeyen , 1-7 Mart tarihlerinde kutlanmaya başlandı. Peki Haftası'nın önemi nedir? Ne gibi etkinlikllerle kutlanıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:54
Yeşilay Haftası nedir? Ne zaman kutlanır

Her yıl 1 - 7 Mart tarihleri arasında kutlanan 2021 yılında da gerçekleşiyor. Bu yıl 101. yaşını kutlayan , 5 Mart 1920 tarihinde kuruldu. Bu nedenden ötürü 1 - 7 Mart günleri arası Yeşilay Haftası ilan edildi.

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR, NE ZAMAN?

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için mart ayının ilk haftası, 1-7 Mart'ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nda sakıncalı maddelerin zararları anlatılır. 2021 yılında Yeşilay'ın 101'inci yaşı kutlanıyor. salgınından ötürü iki yıldır saha etkinlikleri iptal edildi.

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