Haberler Haberler 23 Şubat güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

23 Şubat güncel döviz fiyatları! , euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 23 Şubat döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 23 Şubat dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 07:00
23 Şubat güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 23 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,0149

Dolar satış: 7,0231

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,5411

Euro Satış: 8,5590

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,8738

Pound satış: 9,8995

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