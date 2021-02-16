Haberler Haberler Gözler yeni kararlara çevrildi! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafelerde oturma süresi sınırlı mı olacak? Gevşeme nasıl olacak?

Gözler yeni kararlara çevrildi! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafelerde oturma süresi sınırlı mı olacak? Gevşeme nasıl olacak?

'in kentidne ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında kafe ve lokantalarda sadece paket servis ve gel-al yöntemi ile hizmet veriliyor. Bu durumun yakın zamanda değişmesi gündemd. Peki, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafelerde oturma süresi sınırlı mı olacak? Gevşeme nasıl olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 09:27 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 09:28
Gözler yeni kararlara çevrildi! Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafelerde oturma süresi sınırlı mı olacak? Gevşeme nasıl olacak?

vaka sayılarında beklenen seviyede azalma gözlemlenmesi halinde mart ayında kısıtlamaların gevşetilmesi gündeme geldi. Gevşemenin nasıl olacağıyla ilgili olarak çeşitli öneriler var. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, öneriler arasından restoran ve kafelerle ilgili 'süre sınırlaması' önerisi ön plana çıktı.

OTURMA SÜRESİ 45 DAKİKA

Öneriye göre kafe ve restoranlarda kapalı bölümlerinde sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ve oturma süresinin 45 dakika ile sınırlandırılması planlanıyor. Bu mekanların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtiliyor.

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