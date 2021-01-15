Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı 15 Ocak Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Zargo Toure, Arda, Polomat, Piris, Murat Yıldırım, Soner Dikmen, Ayite, Candeias, Sio

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Bertolacci, Borini, Mevlüt