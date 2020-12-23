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'da Maradona operasyonu! Tablolarda kokain bulundu

Havalimanı'nda, geçtiğimiz günlerde hayata veda eden ünlü futbolcu ’nın tablolarının arkasına gizlenmiş, toplam 2 kilogram 650 gram ağırlığında kokain ele geçirildi. ekipleri, 'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirmek isteyen Hırvat asıllı Alman vatandaşını gözaltına aldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:24
İstanbul'da Maradona operasyonu! Tablolarda kokain bulundu

Havalimanı'nda, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü futbolcu 'nın 12 tablosunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain bulundu.

ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 'dan 'na gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı 72 yaşındaki M.R'nin bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar, daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi.

Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkasına gizlenmiş 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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