Fortnite'a yeni özellik! Düşük sistemlerde bile çalışacak

Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games, Fortnite'ı düşük donanımlı bilgisayarlarında oynamak isteyen kullanıcılara yeni performans modunu resmen duyurdu. 15 Aralık'tan itibaren kullanıma sunulan yeni özellik sayesinde Fortnite'ı düşük sistemli cihazlarına kuranlar, aldıkları FPS değerinden epey bir memnun olacaklar.

Her ne kadar zor dönemlerden geçiyor olsa da, Fortnite günümüzde hala en çok oynanan battle royale oyunlarının başında geliyor. Hatta öyle ki, battle royale kültürünün oluşmasında Fortnite'ın rolünün hatırı sayılır derecede fazla olduğunu söylesek zannımca yanılmayız. Fakat, mobil cihazlardan oyun konsollarına ve oyuncu bilgisayarlarına varana kadar bütün platformlarda kendine yer edinen Fortnite, yüksek donanım gerektirmesi hasebiyle her sistemde çalışabilen bir oyun değil.

Günümüzdeyse, özellikle döviz kurunun yüksek olduğu ülkelerde Fortnite'ı rahatlıkla oynatabilecek bir sisteme sahip olmak maalesef bir hayli zor. İşte bu dertten mustarip olan, yani düşük seviye özelliklere sahip bilgisayarı olan kullanıcıları es geçmek istemeyen Epic Games, Fortnite oyununa yeni bir performans modu eklediğinin müjdesini verdi. Fortnite'ın eski bilgisayarlarda (gerçekten eski bilgisayarlarda) daha performanslı çalışabilmesini mümkün hale getirecek performans modu, 15 Aralık'tan itibaren kullanıma sunulmaya başlandı.

Fortnite, düşük sistem gereksinimli oyunlar kervanına katılıyor

Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre yeni performans modu, oyunun genel olarak görsel açıdan kalitesinde birtakım optimizasyonlar yapılmasını sağlayacak. Bu sayede mod, Fortnite oyununun bellek kullanımını aşırı derecede azaltacak ve bununla birlikte de CPU/GPU üzerindeki yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Yani görselliği bir miktar bozulacak veya değişecek diyelim, ama en nihayetinde düşük seviye bilgisayarınızda Fortnite çalıştırabilmiş olacaksınız.

Fortnite performans modu

Epic Games, Fortnite'ı düşük seviye bilgisayarlarında çalıştıran kullanıcıların oyunu başlattıklarında yeni performans moduyla alakalı bir uyarı göreceklerini belirtti. Aynı zamanda Epic, yeni performans modunu çalıştıran kullanıcıların, normalde uyguladıkları düşük performans ayarlarına kıyasla Fortnite'ın FPS değerinde büyük bir artış göreceklerinin de altını çizdi.

15 Aralık 2020 tarihinden itibaren tüm kullanıcıların hizmetine sunulan performans modunun, Fortnite'ın hem battle royale hem de creative sürümlerinde çalışacağı belirtiliyor. Eğer mod, Epic Games'in belirttiği gibi görevini layığıyla yerine getirirse, oyun sektörü adına önemli bir kilometre taşı olacak.

Master Chief Fortnite için duyuruldu

Performans Modu'nun gelmesiyle birlikte oyuncular, Epic Games başlatıcısı kurulum seçenekleri sayfasına giderek yüksek çözünürlüklü kaplamaları kullanmamayı seçebilecekler.

Yüksek çözünürlüklü kaplamaları kullanmayı durdurmak için şu adımları izleyebilirsiniz.

1. Epic Games başlatıcısını açın.

2. Kütüphane'ye tıklayın.

3. Fortnite'ı bulun ve yanındaki üç noktaya tıklayın.

4. Ayarlar'a tıklayın.

5. Yüksek Kalite Kaplamaları Kullan'ın yanındaki kutucuğu seçin.

Bu, büyüklüğü yaklaşık 14 GB olan yüksek çözünürlüklü kaplamaları kaldıracak ve oyunun son büyüklüğü, seçilen isteğe bağlı içeriklere göre 17 GB'a kadar inecek.

1. Donanım Örneği: 2. Donanım Örneği:

İşlemci: Intel i5-8265U – 1.60GHz İşlemci: AMD A10-5745M APU – 2.1GHz

Bellek: 8 GB RAM Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620 Ekran Kartı: AMD Radeon(TM) HD 8610G

Önceki FPS: 24 FPS Önceki FPS: 18 FPS

Sonraki FPS: 61 FPS Sonraki FPS: 45 FPS