Anaokulları açılıyor mu? Kreşler açılacak mı? İşte eğitim ile ilgili son açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anaokulları için yeni bir karar alındı.

Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında duyurulan kararlar anaokulu velilerini sevindirdi. Anaokulları açılıyor mu? Anaokullarında son durum nedir, yüz yüze eğitim başladı mı? soruları araştırılmaya başladı. İşte Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

ANAOKULLARI AÇILIYOR MU, SON DURUM NEDİR?

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."