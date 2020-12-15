Haberler Haberler Anaokulları açılıyor mu? Kreşler açılacak mı? İşte eğitim ile ilgili son açıklama!

Anaokulları açılıyor mu? Kreşler açılacak mı? İşte eğitim ile ilgili son açıklama!

Son dakika haberi... Anaokulları ve kreşler açılıyor mu? Bakanlık, anaokulları ve kreşlerin açılmasıyla ilgili ne karar verdi? İşte Anaokulları ve kreşlerin açılışına ilişkin resmi açıklama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 09:19
Anaokulları açılıyor mu? Kreşler açılacak mı? İşte eğitim ile ilgili son açıklama!

tarafından anaokulları için yeni bir karar alındı.

Pazartesi günü yapılan sonrasında duyurulan kararlar anaokulu velilerini sevindirdi. Anaokulları açılıyor mu? Anaokullarında son durum nedir, yüz yüze eğitim başladı mı? soruları araştırılmaya başladı. İşte Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

ANAOKULLARI AÇILIYOR MU, SON DURUM NEDİR?

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

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