Profiterol nasıl yapılır? Profiterol yapımında hangi malzemeler kullanılır? İşte en kolay profiterol tarifi...

Dünya üzerinde en çok sevilen tatlılardan olan profiterol, damaklarda bıraktığı lezzetle tatlıseverlerin vazgeçilmezi konumunda... Corona virüsü nedeniyle evde daha çok vakit geçiren vatandaşlar, 'Profiterol nasıl yapılır, profiterol yapımında hangi malzemeler kullanılır?' sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Tatlıların en sevilenleri arasında gösterilen profiterolun yapılışı oldukça kolaydır. Öncelikle oluşturulacak olan toplar için hamur hazırlanır. Fırına verilen hamur toplarının arasına pastacı kremaları doldurulur. Son olarak topların üzerine nefis çikolata sosu eklenir ve servis edilir. İşte adım adım kolay evde Profiterol yapılışı, tarifi ve malzemeleri..

PROFİTEROL YAPILIŞI

Profiterol topları için

Su tereyağı ve tuzu ocağa koyun ve tereyağı eriyince unu ilave ederek spatula ile karıştırın ve biraz soğutun. Soğumaya yakın içerisine teker teker yumurtaları kırın ve mikserle hızlı devirde karıştırın.

4 yumurtayı koyduktan sonra eğer harcınız doğru kıvamdaysa 5 inci yumurtayı kırmayın.

Hamur koyu mayonez kıvamında olmalıdır, hamurunuz bu kıvama geldiğinde sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük toplar halinde, birbirlerine çok bitişik olmadan sıkın.

190 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Krema için

Sütü bir tencereye alın içerisine vanilya tohumlarını koyup ısıtın.

Şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpıp, un, tereyağı ve nişastayı ekleyin.

Sütü bu karışıma ılıtarak karıştırın ve tüm karışımı tekrar tencereye alarak ateşin üzerinde sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getirin.

Pastacı kremanızı sıkma torbasına alın.

Birleştirmek için

Üzeri için; kremayı ısıtın kenara alın. Çikolataları kırıp içinde eritin ve ılıtın.

Profiterol toplarının alt kısmından parmağınızla bir delik açıp kremayı içlerine sıkın, servis tabağına alın.

Ardından topların üstüne çikolata sosundan dökün ve servis edin.

PROFİTEROL MALZEMELERİ

Hamuru için

1 su bardağı su

100 gr margarin

1 tatlı kaşığı şeker

1 cimcik tuz

1 paket vanilin

1 su bardağı un

4 yumurta

Kreması için

7 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

Yarım litre süt

Çikolata sosu için

1 yemek kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

3 su bardağı süt