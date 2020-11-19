12 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? Başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin aşısı ile ilgili Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Bu sayı iki katına kadar çıkabilir. Bir iki gün içerisinde sözleşme imzalanır olacak" dedi.



Bakan Koca, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Koca, corona virüsü aşı çalışmalarına yönelik olarak, "İki tane aşı Pfizer, Çin Sinovak aşısı. Bu ikisinin Faz3 aşaması üniversitelerimizde devam ediyor. Rus aşısının teknik olarak yetersizliğini, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları var, onu tamamlamak üzere başlandı. Eğer o tamamlanırsa, Rus aşısı da devreye girecek. Burada bu aşılarla ilgili bizim irtibatımız devam ediyor. Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur Hocanın söylemiyle çok zayıf. En erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir. FDA müracaat edildi. Türkiye'ye verebileceği bir milyon. Ocak ayından itibaren tedrici yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği yönünde görüşmelerimiz var. Çin aşısı ile ilgili Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Bu sayı iki katına kadar çıkabilir. Bir iki gün içerisinde sözleşme imzalanır olacak" diye konuştu.

"16 TANE AŞI ÇALIŞMAMIZ VAR"



Türkiye'de 16 tane aşı çalışması olduğunu hatırlatan Koca, "İnsan Faz1 çalışmasını geçen bir aşımız var. Bu inaktif aşının ilk 44 kişiye yapılacaktı. Bu hafta itibariyle 44 kişi tamamlanacak. Bizim aşımızın devreye girmesi tahminimiz Nisan ayında olur. Bizim dünyada erken dönemde Aralık ayında aşı çıkar çıkmaz vatandaşımıza güvenilir olanı uyguluyoruz. Aralık ayında başlayabilirliğimizden çok yüksek olduğunu bilelim. On milyonlarla ifade edilen sayılardır" ifadelerini kullandı.



Grip aşılarına yönelik soruya Koca, "Her ülke bir yıl önceden sipariş eder. Geçen yıl Türkiye'nin tedarik ettiği aşı bir milyon 300 bin, yapılan bir milyon 100 bin. Bu yıl 'parası olanlara veriliyor' dediniz, parası olanlar almasın diye eczanelerde sattırmadım. Dünya bugüne kadar yoğun aşı yapıyordu. Küresel dünyada aşı yüzde 20 oranında arttı. İngiltere 25 milyon yapıyordu, 30 milyon yaptı. Almanya 21 milyon yapıyordu, 26 milyon yaptı. 1.3 milyon yapılan oran olduğu için arttırabileceğiniz oran belli. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık. Bunu Bilim Kurulu liste hazırladı. En riskli gruplara tanımlandı. Bu gruplar dışında 80 yaş üstünü de koyduk. İki gün içinde de sağlık çalışanlarımıza da başlıyoruz. 42. haftada aşı yapmaya başlarız. 47. haftadayız, şu anda influenza yok. Bu dönemin mevsimsel gribi artık corona virüsü" şeklinde konuştu.



Türkiye'de ölüm bilgilerinin iki kaynakta toplandığını söyleyen Koca, e-Devlet'te bulunan defin sayıları ve TÜİK verileri olduğunu belirtti. Koca, "Kayıtlar bu yılki ölümlerin yaklaşık onda birinde ölüm şeklinin bulaşıcı hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. Onda dokuzu ise bulaşıcı olmayan hastalık, yaşlılık şeklinde işaretlenmiştir. Buradan corona virüsü ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalık eşittir corona virüsü değildir" diye konuştu.

KOCA, ŞÖYLE KONUŞTU:

"TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz dokuz ayda ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık ön görülen yüzde 2 artış, bunun 336 bin 518 olması bekleniyor. Bu yılın ilk 9 ayında corona virüsü kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244. Corona virüsü kaynaklı tespit edilmiş ölüm sayısı 8 bin 62'dir."



Mersin'de corona virüsü vakalarının Şubat ayında görülmeye başlandığına yönelik iddialara, "Mersin'de ilk vaka 22 Mart'ta görüldü. İlk vaka avukat, yabancı bir kişiyle temasla alan bir kardeşimizdi. İddia ediyorum. 22 Mart'tan önce testi pozitif olan Mersinli yok" ifadelerini kullandı.



Koca, personel ile ilgili olarak, "Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız. ÖSYM hazırlık yapıyor" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

BRANŞ DAĞILIMININ DETAYLARI...

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).