Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir? İşe yarıyor mu? Nasıl uygulanır?

Japonlara göre Jin Shin Jyutsu diye adlandırılan teknik 5 dakikalık egzersiz sayesinde stresten kurtarıyor. Peki, her yerde uygulanabilecek Jin Shin Jyutsu yöntemi nedir? İşte detaylar...

JIN SHIN JYUTSU NERELERE ETKİ EDER?

Başparmak: Anksiyete, depresyon, endişe gibi duygularla savaşmanıza yardımcı olur. Etki ettiği organlar dalak karın bölgesidir.

İşaret parmağı: Korku ve hayal kırıklığına karşı savaşmanızda yardımcı olur. Etki ettiği organlar böbrek ve mesane bölgesidir.

Orta parmak: öfke, kızgınlık, kırgınlık gibi duygularla savaşmanıza yardımcı olur. Etki ettiği organlar karaciğer ve safra kesesidir.

Yüzük parmağı: Bu parmak depresyon ve hüzün gibi duıygularla savaşmanıza ve karar vermenize yardımcı olur. Etki ettiği organlar akciğer ve kalın bağırsaktır.

Serçe parmağı: Kaygı, sinirlilik öz saygı ve endişe gibi duyguların yok olmasına yardımcı oluyor. Etki ettiği organlar kalp ve ince bağırsaktır.

JIN SHIN JYUTSU NASIL UYGULANIR?

Parmaklarınızı teker teker diğer eliniz ile kavrayın.

Her parmağınızı çok hafif bir şekilde çekerek 2 - 3 dakika tutun.

Bu işlem sırasında derin nefes alıp verin.

Eğer elinizde nabız hissediyorsanız yaptığınız işlem doğru demektir.

İşlemin yapıldığı elinizin avuç içine hafif baskı yapın ve 1 dakika bekleyin.